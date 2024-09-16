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Путін вчергове збільшив чисельність своєї армії

Диктатор Росії Володимир Путін своїм указом збільшив штатну чисельність Збройних сил РФ до 2 389 130 осіб, з яких 1 500 000 – це військовослужбовців — росЗМі.
«Постановляю: 1. Встановити штатну чисельність Збройних сил Російської Федерації в кількості 2 389 130 одиниць, у тому числі 1 500 000 військовослужбовців».

Лідер Кремля доручив уряду виділити Міноборони гроші з бюджету, необхідні для виконання указу.

Таким чином, Путін збільшив штатну чисельність армії на 180 000 осіб.

Раніше Путін збільшував чисельність російської армії у грудні 2023-го, тоді частка військовослужбовців становила 1,32 мільйона осіб. До початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022-му кількість військовослужбовців у ЗС РФ ледь перевищувала 1 мільйон осіб.

16 сентября, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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