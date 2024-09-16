Реакція Кремля на пропозицію України щодо Курської області демонструє зневагу РФ до власного народу — речник МЗС

Реакція Кремля на пропозицію України до Організації Об’єднаних Націй (ООН) і Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) долучитися до гуманітарних зусиль у Курській області свідчить про нехтування Росією власним народом і його гуманітарними потребами, заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.
«Реакція Кремля на пропозицію України до ООН і МКЧХ долучитися до гуманітарних зусиль на Курщині свідчить про нехтування Росією власним народом і його гуманітарними потребами, а також про страх дозволити міжнародним спостерігачам побачити реальну ситуацію. Вельми показово», — написав Тихий у соцмережі Х у понеділок.
Раніше в понеділок Міністерство закордонних справ України звернулося до ООН і МКЧХ приєднатися до заходів гуманітарного реагування в районах Курської області, які перебувають під контролем Збройних сил України.
Як повідомляють російські ЗМІ, Дмитро Пєсков назвав провокацією запрошення Україною представників ООН і МКЧХ відвідати території Курської області РФ, які наразі контролюють ЗСУ.
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