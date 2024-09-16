Режисерка фільму «Росіяни на війні» Трофімова потрапила до списку осіб, що загрожують нацбезпеці України

Про це повідомили у Міністерстві культури та стратегічних комунікацій.

Колишню працівницю пропагандистського каналу Russia Today, російсько-канадську режисерку Анастасію Трофімову Міністерство культури та стратегічних комунікацій внесло до списку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. Причиною стало, зокрема, і створення нею документального фільму «Росіяни на війні» (Russians at War).

«Фільм поширює російську пропаганду та демонструє неприйнятну нейтральність щодо війни Росії проти України. Це пропагандистське кіно не приділяє належної уваги звірствам, скоєним Росією під час вторгнення, і не визнає їх. Фільм також просуває ідею, що ця війна є конфліктом двох братніх народів, і що росіяни нібито так само є її жертвами, як і українці, що є неприйнятним в умовах реальних подій, які відбуваються в Україні. Кожен подібний продукт, який спотворює реальність чи знімає відповідальність з агресора, є загрозою для всіх, хто бореться за свою свободу та гідність», — наголосили в Міністерстві.

Як уточнив голова профільного відомства Микола Точицький, фільм є спробою використання мистецтва як інструменту російської пропаганди.

«Випадки, подібні до діяльності Трофімової, є частиною ширшої інформаційної війни, яку веде російська федерація, намагаючись виправдати свою агресію через культуру та медіа. Ми боремося з просуванням фальшивих наративів і маніпуляцій, які намагаються підмінити правду та зняти відповідальність з агресора. Україна послідовно працює над тим, щоб російська пропаганда не змогла проникнути на культурні майданчики як всередині країни, так і за її межами, захищаючи правду про війну та свободу», — додав міністр культури та стратегічних комунікацій.

Анастасія Трофімова стала 233-ю в переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України, опублікованому на сайті Міністерства культури та стратегічних комунікацій України.

12 вересня TIFF оголосив, що «змушений призупинити» покази фільму «Росіяни на війні», заплановані раніше на 13, 14 та 15 вересня через загрози для роботи фестивалю та громадської безпеки. Водночас представник поліції Торонто повідомив Global News, що рішення призупинити покази ухвалили організатори TIFF, і воно «не ґрунтувалося на жодних рекомендаціях поліції Торонто», якій невідомо про будь-які активні загрози.

Проте сьогодні стало відомо, TIFF покаже фільм «Росіяни на війні» після закриття кінофестивалю.