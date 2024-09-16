Сили оборони за добу ліквідували 3 танки, 14 артсистем і понад 1000 військових армії РФ

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.09.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 634 860 (+1060) осіб,
- танків ‒ 8683 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 17 071 (+8) од,
- артилерійських систем – 18 123 (+14) од,
- РСЗВ – 1187 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 947 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15 263 (+29),
- крилаті ракети ‒ 2592 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 24 712 (+28) од,
- спеціальна техніка ‒ 3090 (+6) од.
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