ISW: Росія зіштовхнеться з нестачею озброєння для війни проти України Politico: США схильні дозволити удари вглиб РФ, оскільки бояться паралічу українських АЕС » Сили оборони за добу ліквідували 3 танки, 14 артсистем і понад 1000 військових армії РФ Протягом минулої доби російські війська втратили на фронті в Україні ще 1060 своїх солдатів. Також українські військові знищили низку одиниць ворожої техніки та озброєння Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.09.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 634 860 (+1060) осіб,

танків ‒ 8683 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 17 071 (+8) од,

артилерійських систем – 18 123 (+14) од,

РСЗВ – 1187 (+1) од,

засоби ППО ‒ 947 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15 263 (+29),

крилаті ракети ‒ 2592 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 24 712 (+28) од,

спеціальна техніка ‒ 3090 (+6) од.