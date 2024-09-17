Данія анонсувала поставку Україні другої партії своїх винищувачів F-16

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що Україна до кінця поточного року отримає ще одну партію данських винищувачів F-16 — Поульсен в інтерв’ю інформагентству Ritzau, цитує «Європейська правда»

Як нагадується, на початку серпня глава Міноборони Данії підтвердив, що Україна отримала першу партію данських F-16.

«У другій половині 2024 року Данія надасть наступну партію винищувачів F-16», – сказав він.

Як і у випадку з першою поставкою, ані кількості винищувачів, ані дати їхнього передання Україні оголошувати не будуть.

«Це робиться з міркувань оперативної безпеки», – підкреслив Поульсен.