Директора служби перевезень КМДА викрито на систематичному вимаганні грошей від столичних перевізників

Директора Комунальної служби перевезень КМДА підозрюють у систематичному вимаганні грошей від столичних перевізників (ч. 3 ст. 368 КК України), повідомляє Київська міська прокуратура.

До повноважень цього комунального підприємства належить проведення перевірок перевізників і складання документів про відповідність або невідповідність транспортних засобів для здійснення пасажирських перевезень у столиці.

Досудове розслідування встановило, що посадовець забезпечив безпідставне проведення перевірок одного з перевізників та за їхніми результатами було складено документи про невідповідність транспортних засобів для здійснення пасажирських перевезень. У такий спосіб посадовці створювали умови для отримання від підприємця неправомірної вигоди, повідомляє пресслужба столичної прокуратури.

Раніше в рамках цього самого кримінального провадження вже було повідомлено про підозру заступнику начальника Департаменту транспортної інфраструктури КМДА та керівнику приватного транспортного підприємства.

За версією сторони обвинувачення, протягом 2024 року заступник начальника Департаменту транспортної інфраструктури ініціював в односторонньому порядку розірвання з підприємством договору на перевезення на одному з міських автобусних маршрутів. Як підставу для розірвання угоди використали результати безпідставно ініційованої перевірки роботи цього перевізника.

Після цього тимчасовим перевізником на маршруті визначили компанію, директор якої мав зв’язки з чиновником КМДА.

Коли керівник підприємства, з яким розірвали угоду на перевезення, звернувся до міської адміністрації по роз’яснення причин такого рішення, то заступник начальника Департаменту направив його до директора підприємства — тимчасового перевізника для пошуку «компромісу».

Як компроміс підприємцю запропонували щотижня платити по 40 тис. грн за право працювати на маршруті.

Під час досудового розслідування задокументовано сім фактів одержання неправомірної вигоди на загальну суму 280 тис. грн.

Досудове розслідування проводять слідчі Територіального управління ДБР, розташованого в місті Києві.