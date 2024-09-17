На Луганщині «зникають» сирійські найманці: у ГУР стверджують, що РФ кидає їх на «м’ясні штурми»

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«Зруйнована війною злиденна Сирія стала однією з країн, де росія активно вербує чоловіче населення для ведення бойових дій. Найманцям обіцяють російські паспорти та оплачувану роботу, після якої мало хто повертається назад», — зазначили у ГУР.

Згідно з повідомленням, використання найманців з Сирії як гарматного м’яса підтверджується історіями двох сирійців: Мохаммеда Мансура та Вахіда Мурсала Аль-Шіблі. Обидва вони були частиною російських окупаційних сил на Луганщині.

У липні 2024 року Мансур, разом з 14 іншими сирійськими найманцями, брав участь у штурмі біля Сватова. Під час атаки група потрапила під український вогонь, а коли Мансур отримав поранення, росіяни відмовилися евакуювати його.

Після відмови Мансур втік з поля бою, тоді як решта найманців, які не змогли евакуюватися, були оголошені зниклими безвісти.

Інший сирійський найманець, Вахід Мурсал Аль-Шіблі, загинув у вересні 2024 року під час штурму українських позицій. Він був частиною загону з 7 найманців, який зазнав поразки. Аль-Шіблі помер від отриманих поранень, оскільки російські військові відмовилися його евакуювати. Доля інших бойовиків сирійського загону невідома.