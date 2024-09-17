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РФ за добу на фронті втратили 6 бронемашин, 6 артсистем і 1020 окупантів

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.09.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 635 880 (+1020) осіб,
  • танків ‒ 8685 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17 077 (+6) од,
  • артилерійських систем – 18 129 (+6) од,
  • РСЗВ – 1188 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 947 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15 329 (+66),
  • крилаті ракети ‒ 2592 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 24 739 (+27) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3091 (+1) од.
17 сентября, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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