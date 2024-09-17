На Луганщині «зникають» сирійські найманці: у ГУР стверджують, що РФ кидає їх на «м’ясні штурми» Данія анонсувала поставку Україні другої партії своїх винищувачів F-16 » РФ за добу на фронті втратили 6 бронемашин, 6 артсистем і 1020 окупантів З початку повномасштабної війни втрати російської армії в особовому складі сягнули 635 тисяч. Лише за минулу добу Сили оборони України ліквідували на фронті 1020 окупантів Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.09.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 635 880 (+1020) осіб,

танків ‒ 8685 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 17 077 (+6) од,

артилерійських систем – 18 129 (+6) од,

РСЗВ – 1188 (+1) од,

засоби ППО ‒ 947 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15 329 (+66),

крилаті ракети ‒ 2592 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 24 739 (+27) од,

спеціальна техніка ‒ 3091 (+1) од.