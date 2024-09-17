РФ за добу на фронті втратили 6 бронемашин, 6 артсистем і 1020 окупантів

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.09.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 635 880 (+1020) осіб,
- танків ‒ 8685 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 17 077 (+6) од,
- артилерійських систем – 18 129 (+6) од,
- РСЗВ – 1188 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 947 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15 329 (+66),
- крилаті ракети ‒ 2592 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 24 739 (+27) од,
- спеціальна техніка ‒ 3091 (+1) од.
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