США изучают возможную роль Китая в обходе запрета на импорт обогащенного урана из России

Палата представителей ввела в декабре 2023 года запрет на импорт российского обогащенного урана – в рамках предпринимаемых США усилий по ограничению возможностей Кремля финансировать развязанную Россией войну против Украины. В том же месяце поставки обогащенного урана из Китая в США выросли до 242990 килограммов (535700 фунтов), согласно данным Комиссии по международной торговле США.

С 2020 по 2022 год Китай не поставлял Соединенным Штатам обогащенного урана.

В мае нынешнего года, когда документ о запрете импорта российского урана подписал президент Байден, Китай вновь отправил значительное количество урана – 123 894 килограмма – в США.

Крупнейшим в мире экспортером обогащенного урана является Россия. Его импорт из РФ в США за период по июль этого года составил 313050 килограммов, что на 30% меньше, чем в прошлом году. Введенный запрет разрешает прибегать к импорту из России до 2028 года в случае возникновения проблем с поставками.

Любой обход запрета может подорвать усилия США, стремящихся избавиться от зависимости от российского топлива. Это также может ослабить попытки администрации Байдена запустить внутреннюю цепочку поставок урана, поскольку запрет позволил высвободить 2,72 миллиарда долларов государственных средств на эти цели.

Министерство энергетики «вместе с другими соответствующими ведомствами внимательно следит за импортом из Китая, чтобы обеспечить надлежащее выполнение недавно принятого Закона о запрете импорта российского урана», заявил представитель министерства.

Американские официальные лица следят за импортом из Китая и других стран, чтобы «убедиться, что они не импортируют российский уран», пояснил он.

Судя по согласно данным, опубликованным Всемирным банком, китайский импорт российского обогащенного урана резко увеличился в 2022 и 2023 годах. В то время как Китай строит все больше реакторов, которые будут нуждаться в постоянном снабжении ураном, поставки из России могут способствовать экспорту китайского топлива, отмечают аналитики.

«Поскольку Китай, возможно, стремится занять более значительное место на мировых рынках обогащенного урана, увеличение импорта российского обогащенного урана может способствовать реализации амбиций Пекина», – подчеркивается в мартовском докладе лондонского аналитического центра Royal United Services Institute.

Для американской урановой промышленности импорт из Китая – повод для беспокойства. В июне компания Centrus, разрабатывающая мощности по производству обогащенного урана, призвала Торгового представителя США (USTR) повысить тарифную ставку на обогащенный уран из Китая с 7,5 до 20 %, заявив, что усилия компании «могут оказаться под угрозой из-за импорта обогащенного урана из Китая».

Промышленная группа Uranium Producers of America призвала USTR повысить ставку до 50 %.