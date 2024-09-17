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Трамп вважає, що зможе «прекрасно порозумітися» з Китаєм та Росією

45-й президент США та кандидат від Республіканської партії на наступних виборах Дональд Трамп переконаний, що зможе «добре поладити» з Росією та Китаєм, якщо стане президентом —  інтерв’ю Трампа блогеру і криптовалютнику Фаруку Сармаду на платформі Х (Twitter)

«Я не знаю, чи вороги вони. Я думаю, ми прекрасно порозуміємося з Китаєм. Я думаю, ми чудово порозуміємося з Росією».

Деталі: Також він додав, що хоче завершення російсько-української війни «якомога скоріше», та висловив бажання, щоб «Росія врегулювала цю ситуацію».

17 сентября, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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