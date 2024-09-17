У Франції запустили процедуру імпічменту президента Макрона

Про це повідомляє Le Parisien.

Рішення було прийняте 12 голосами проти 10, за словами лідера групи «Союз лівих за республіку» Еріка Чіотті.

Ініціатива імпічменту була висунута партією «Нескорена Франція» (LFI) та була визнана прийнятною на першому етапі процедури. Далі пропозиція буде передана на розгляд юридичного комітету, який повинен вирішити, чи просувати її далі.

Через кілька хвилин після схвалення бюро, LFI привітав це рішення.

«Перемога! Юридична комісія обговорить питання імпічменту Макрона! Вже понад 300 000 народних підписів під петицією.Побачимося на вулицях 21 вересня! Ми не здаємося, — написала парламентська група в соціальній мережі X.

Натомість колишній прем’єр-міністр Габріель Атталь розцінив цю ініціативу як «фарс» або «трагедію», вважаючи її необґрунтованою та без шансів на успіх.

Як зазначили у виданні, процедура імпічменту вимагає схвалення двома третинами членів Асамблеї та Сенату, які засідають у Верховному суді. Ініціатива не має одностайної підтримки «лівих»: соціалісти заявили про намір голосувати проти тексту, підкреслюючи стратегічні розбіжності з LFI.