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Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1130 військових

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

втрати росії станом на 18.09.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.09.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 637 010 (+1130) осіб,
  • танків ‒ 8691 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17 080 (+3) од,
  • артилерійських систем – 18 154 (+25) од,
  • РСЗВ – 1188 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 947 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15 354 (+25),
  • крилаті ракети ‒ 2592 (+0) од,
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 24 784 (+45) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3109 (+18) од.
18 сентября, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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