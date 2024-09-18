Депопуляція в Україні практично неминуча за будь-якого міграційного сценарію, — академік Лібанова

Про це вона заявила в коментарі кореспондентці Еспресо Катерині Галко.

Лібанова попередила про неминучість депопуляції в Україні, але одночасно представила стратегію демографічного розвитку, яка передбачає комплексне вирішення проблеми.

За її словами, ключовим елементом стратегії, зокрема, є стимулювання народжуваності.

«Традиційний блок — це створення умов, які б заохочували людей народжувати більше дітей. Йдеться, безперечно, не про час війни, ми маємо на увазі, що такі умови будуть після війни. Я із захватом ставлюсь до тих людей, які зараз наважуються народжувати дітей, але я б ніколи не ризикнула когось вмовляти йти на такий крок», — зазначила вона.

Також, як стверджує Лібанова, планується запровадження заходів, спрямовані на зменшення передчасної смертності, зокрема, шляхом пропаганди здорового способу життя, профілактичних заходів та покращення доступу до медичної допомоги.

Одним з пунктів стратегії є розвиток міграційної політики.

«Величезний блок, безумовно, стосується міграції, причому ми усвідомлюємо, що навіть, якщо нам якимось чином вдасться повернутися всіх наших зовнішніх мігрантів до України, цього не вистачить. Не вистачить, тому, що потенціал демографічного зростання вичерпаний», — зазначила науковиця.

За її словами, попри те, що повернення всіх українських мігрантів не вирішить проблему, стратегія передбачає залучення іноземної робочої сили, оскільки після війни очікується «економічний бум».

«Це важливо, тому що ми очікуємо на «економічний бум» після перемоги, і відповідно потрібна буде робоча сила. Будівництво, не тільки економічне, потребує робочої сили, яка наразі у нас в дефіциті. Дефіцит треба долати», — додала Лібанова.

Крім того, важливим блоком є підвищення якості життя.

«Якщо це буде так, то до України приїдуть не тільки люди, яких традиційно очікують. що їдуть з менш розвинених країн, до більше розвинених, ми розраховуємо, що завдяки винятковим умовам самореалізації сюди поїдуть і люди з європейських країн», — підсумувала вона.