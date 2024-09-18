Премʼєр Грузії Кобахідзе оголосив про наближення «критичної точки» у відносинах зі США

Про це він повідомив на зустрічі з послом США в Грузії Робін Данніган у вівторок, повідомляє News Georgia.

За словами Кобахідзе, Штати наблизилися до «критичної точки» у відносинах з Грузією, коли наклали санкції проти грузинських представників 16 вересня.

«Ухваливши таке рішення, американська сторона наблизилася до критичної точки. У разі ухвалення ще одного подібного рішення це може спричинити суттєвий перегляд позиції Грузії в грузинсько-американських відносинах», – заявив премʼєр.

За словами глави уряду Грузії, санкції США «розраховані на збільшення шансів опозиції перед виборами», однак вони є «контрпродуктивними» та «не налякають» владу його держави.