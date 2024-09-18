Сили оборони зупинили контрнаступ армії РФ на Курщині

Контрнаступ Росії з метою відвоювання території, яка перебуває під контролем українських військ у Курській області, «зупинено» — представник військової комендатури в Курській області Олексій Дмитрашківський в коментарі агентству AFP 18 вересня

«Вони намагалися атакувати з флангів, але їх зупинили. Ситуацію було стабілізовано, і сьогодні все під контролем, вони не досягли успіху».

Зазначається, що український військовий визнав «невеликий успіх» військ РФ.

«Росіяни увійшли в один з населених пунктів. Вони почали бої за інший населений пункт, але на цьому все», — сказав він.

Дмитрашківський також заявив, що в результаті російських ударів по цьому району, коли Росія намагається знову захопити свою територію, з кінця серпня загинуло 23 цивільних особи, зазначивши, що вони гинуть, як і українські військові.