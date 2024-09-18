Сили оборони зупинили контрнаступ армії РФ на Курщині Настольный персональный компьютер — какие есть варианты в Украине и в чем его выгода » Трагічна експедиція: у США оприлюднили перші фото субмарини, яка затонула на шляху до «Титаніка» Знімки підтверджують версію про те, що причиною руйнування став тиск в океані Берегова охорона США Берегова охорона США опублікувала перші фото пошкодженого підводного судна «Титану», повний склад екіпажу якого загинув унаслідок вибуху в червні 2023 року. На знімку зображено зламаний хвостовий конус субмарини на дні Атлантичного моря, повідомляє The Guardian. Поруч з ним видно інші фрагменти зруйнованого «Титана», які рятувальні бригади знайшли після трагедії. Як інформує CNN, Морська рада заявила, що відокремлений хвостовий конус та інші уламки – «переконливі докази» того, що судно зазнало «катастрофічної імплозії», тобто вибуху, спрямованого всередину. Ймовірно, причиною руйнування став тиск на дні океану.