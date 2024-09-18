У ЄС визначили новий пріоритет санкцій проти Росії

Новий напрямок санкційної діяльності ЄС — вивчення фінансових установ, які підтримують потоки військової продукції до Росії, а також потоки продукції, що виробляється у Південно-Східній Азії західними дочірніми компаніями.

Про це заявив спеціальний представник ЄС із санкцій Девід О’Салліван в інтерв’ю Reuters.

«Значна частина продукції, що проходить через Китай, виробляється дочірніми підприємствами західних компаній у Південно-Східній Азії», — заявив глава санкційного комітету ЄС, виступаючи на заході в Брюсселі.

ЄС запровадив серйозні санкції проти Росії за її повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році.

«Ми дивимося, які фінансові установи фінансують постачання військової продукції до Росії… США зробили це з великим ефектом. Ми починаємо збирати інформацію та порівнювати записи», — додав О’Салліван.