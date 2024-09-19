ЄС уже спрямував €400 млн із заморожених активів РФ на закупівлю українського озброєння

Про це заявила посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова, передає Інтерфакс-Україна.

«Великою новизною є те, що €400 мільйонів було спрямовано безпосередньо українській оборонній промисловості. І це для того, щоб підтримати український ОПК, який виробляє швидше і дешевше. І таким чином це зручніше для логістики. І це підтримує українську економіку», — зазначила Матернова.

Вона нагадала, що лідером у цьому процесі була Данія. Саме через неї зазначені кошти спрямували в українську оборонну промисловість.

«Данія була першою. Тому ми звернулися до них, щоб вони допомогли нам зі спрямуванням коштів, отриманих від заморожених активів. Ми надали €400 мільйонів на закупівлю озброєнь українського виробництва. І це ще не все», — наголосила посолка.

Катаріна Матернова додала, що поки що не може сказати, на скільки збільшиться виділення коштів для українського ОПК, оскільки рішення ще не фіналізували. Водночас вона запевнила, що «це буде більше, ніж наразі».

«Із 18 САУ «Богдана», які вони придбали, дві третини були профінансовані ЄС за кошти, отримані від доходів від заморожених російських активів», — розповіла Матернова.