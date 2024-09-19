ЄС уже спрямував €400 млн із заморожених активів РФ на закупівлю українського озброєння Крим можна було б передати під мандат ООН для підготовки «чесного референдуму», — глава МЗС Польщі Сікорський » Європарламент закликає західних партнерів негайно зняти обмеження на удари України західною зброєю по РФ Депутати Європейського парламенту підтримали резолюцію, в якій закликають західних партнерів негайно зняти обмеження на використання Україною західної зброї по території РФ Про це повідомляє Укрінформ. Зазначається, що депутати підтримали резолюцію «Про продовження фінансової та військової підтримки України державами-членами ЄС» на пленарному засіданні Європарламенту у Страсбурзі. Відповідний документ підтримали 425 депутатів, проти проголосував 131, утримались — 63 депутати. Загалом голосували 619 європарламентарів. Крім цього, партнери повинні збільшувати постачання боєприпасів та озброєння, посилювати співпрацю у сфері протиповітряної оборони, а також негайно зняти обмеження на використання Україною західних систем озброєнь проти законних військових цілей на російській території, оскільки це перешкоджає здатності України реалізувати своє законне право на самооборону.