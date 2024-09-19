Крим можна було б передати під мандат ООН для підготовки «чесного референдуму», — глава МЗС Польщі Сікорський

Про це він заявив на 20-й щорічній зустрічі YES у Києві, пише Інтерфакс-Україна.

Сікорський зазначив, що Крим «символічно важливий» для Росії, але водночас «стратегічно важливий» для України, тому він «не бачить, як сторони можуть домовитись без демілітаризації Криму».

Проте очільник МЗС вважає, що якщо обидві країни захочуть, то можна було б знайти рішення.

«Ми могли б передати його під мандат ООН із місією з підготовки чесного референдуму після перевірки того, хто є законними жителями, і таке інше… І ми могли б відкласти це на 20 років», — припустив Сікорський.

Він також назвав великою помилкою Заходу, зокрема США, сказати українцям, щоб вони не воювали в Криму, адже «якби українці воювали в Криму, нехай навіть символічно, Путін, можливо, не зважився б на Донбас».