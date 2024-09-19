Нардепа Одарченка, який пропонував хабар Найєму, оголосили в розшук

Вищий антикорупційний суд оголосив у державний та міжнародний розшук нардепа від «Слуги народу» Андрія Одарченка, обвинуваченого у спробі підкупу керівництва Мінвідновлення. Раніше повідомлялося, що він втік за кордон — засідання ВАКС 19 вересня

«Суд постановив: клопотання прокурора про оголошення обвинуваченого Одарченка у держаний та міжнародний розшук задовольнити.

Оголосити у держаний та міжнародний розшук обвинуваченого Одарченка Андрія Миколайовича, 2 листопада 1978 року народження, уродженця міста Харків».

Суддя наголосив, що ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

У САП нагадали, що 18 вересня Одарченко не з’явився у судове засідання і про причини неявки ні суд, ні прокурора не повідомив. На цю дату у суді був запланований допит нардепа.