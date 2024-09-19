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Німеччина передала Україні понад 20 танків Leopard

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, який включає два десятки танків Leopard 1 A5 та понад 60 тисяч 155-мм снарядів —  «Європейська правда» з посиланням на пресслужбу уряду Німеччини

Окрім 22 Leopard 1 A5, які країна передала спільно із Данією, а також 61 тисячі боєприпасів 155-мм калібру, Україна також отримає:

  • п’ять гусеничних всюдиходів Bandvagn 206 (BV206);
  • один гусеничний транспортер підвищеної прохідності Warthog;
  • три самохідні зенітні установки GEPARD із запасними частинами;
  • дві радіолокаційні станції повітряного спостереження TRML-4D;
  • 10 кулеметів MG3 з 500 запасними стволами та казенниками;
  • 1 млн боєприпасів до вогнепальної зброї.

Зокрема, Німеччина передала Україні 30 розвідувальних безпілотників VECTOR із запасними частинами, а також:

  • 20 розвідувальних безпілотників RQ-35 HEIDRUN;
  • 20 безпілотних надводних апаратів;
  • 12 розвідувальних безпілотників SONGBIRD;
  • шість Hornet XR.

Також у новому німецькому пакеті є:

  • три мостоукладальні танки BEAVER із запасними частинами;
  • одна броньована інженерна машина DACHS;
  • шість танків розмінування WISENT 1 з запасними частинами;
  • 16 наземних радіолокаційних станцій спостереження;
  • дві системи самозахисту AMPS для гелікоптерів;
  • два автомобілі охорони кордону;
  • 112 автомобілів (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи);
  • вісім автоцистерн Zetros.

Німеччина від початку збройного нападу Росії на Україну 24 лютого 2022 року надала Україні матеріально-технічні засоби зі складів Федеральних збройних сил на суму близько 5,2 млрд євро.

19 сентября, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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