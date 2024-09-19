Росія атакувала Україну дронами і ракетами в ніч проти 19 вересня

Атака на Харків

О 23:52 ОВА повідомила, що росіяни завдають ударів по Харкові та області. За сім хвилин пролунав другий вибух.

О 0:39 міський голова Терехов повідомив, що удари прийшлися по лісосмузі Шевченківського району.

«На місці прильотів» пожежа. Постраждали житлові будинки, що знаходяться неподалік від епіцентрів вибухів — вибиті шибки», — написав він.

На цю хвилину без постраждалих, зазначили в ОВА про цю атаку.

Уже під ранок о 4:51 Харків був атакований трьома КАБами. Про це повідомив Терехов.

О 5:13 він повідомив: «Один з прильотів між школою та дитсадком в Індустріальному районі. Інформації про постраждалих на дану хвилину немає».

Згодом Терехов зазначив, що другий приліт КАБу прийшовся біля депо в Салтівському районі.

«Як і в першому випадку, вибиті вікна в будинках. Постраждалих немає. Обстеження місця удару триває. Третій КАБ впав у передмісті», — написав він.

Удар по Запоріжжю

Очільник ОВА Іван Федоров повідомив, що внаслідок атаки КАБами по території Запорізького району загинула жінка. Ще дві мають поранення.

«Росіяни щонайменше чотири рази ударили по Комишуваській та Новоолександрівській громадах. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені приватні будинки та майно», — написав він.

Згодом Федоров уточнив, що загинула 74-річна жінка, а поранені — дві 67-річні. У постраждалих рвані та різані рани, струс головного мозку і забиття.

«Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. Кажуть, що загрози життю немає», — повідомив Федоров.

Натомість чоловік, який також постраждав через ворожий обстріл, від госпіталізації відмовився.