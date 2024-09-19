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Україна отримує боєприпаси з Індії: в РФ обурені, — Reuters

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що передача боєприпасів для підтримки оборони України від Росії відбувається вже понад рік. Серед європейських країн, які надсилають снаряди, є Італія та Чехія.

Кремль порушував це питання щонайменше двічі, зокрема під час липневої зустрічі між міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим і його індійським колегою, повідомили троє індійських чиновників.

Водночас Індія виробляє невелику кількість боєприпасів, які використовуються Україною, причому один чиновник оцінив, що це менше ніж 1% від загальної кількості зброї, імпортованої Києвом після війни.

19 сентября, 2024 | Category: Новости, Россия, Украина

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