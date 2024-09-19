В Белом доме рассказали о предстоящей встрече президентов Байдена и Зеленского

Поддержка украинского народа останется неизменной и США по-прежнему будут помогать Украине в ее борьбе с Россией за свой территориальный суверенитет, заявила в среду пресс-секретарь Белого дома, отвечая на вопрос журналиста «Голоса Америки» в Белом доме Михаила Комадовского об ожиданиях президента Джо Байдена от встречи с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Лидеры Соединенных Штатов и Украины должны встретиться на следующей неделе, когда Владимир Зеленский прибудет в США для участия в заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

«Как вы знаете, [Джо Байден] встречался с президентом [Украины Владимиром] Зеленским много раз, и, я думаю, президент Зеленский ценит его лидерство. Мы невероятно впечатлены мужеством украинского народа, который продолжает бороться за свою демократию, за свою свободу. Вы видите, что поддержка украинского народа остается неизменной, и, конечно, президент Байден возглавляет [коалицию из] более чем 50 стран, поддерживающих украинцев в их борьбе за суверенитет. Это именно то, что вы по-прежнему будете наблюдать», — заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на вопрос корреспондента «Голоса Америки».

Жан-Пьер не стала уточнять, где именно пройдут переговоры – в Нью-Йорке, в кулуарах ГА ООН, или в Белом доме.

Советник Белого дома Джон Кирби ответил на вопрос «Голоса Америки» о возможной встрече президента Украины Зеленского и вице-президента США Харрис: «У меня нет сомнений, что если представится возможность, и они смогут провести еще один разговор, они это сделают».

Ранее на вопрос, встретится ли вице-президент Камала Харрис с президентом Украины Зеленским во время визита на Генассамблею ООН, источник, близкий к офису вице-президента, сообщил нам, что в настоящее время планов на её поездку в Нью-Йорк нет. Однако, как и в прошлом, она может встретиться с зарубежными лидерами в Вашингтоне.

Владимир Зеленский подтвердил в пятницу, что в ходе встречи с американским президентом, он представит Джо Байдену свой «план победы» в войне с Россией.

«Моя встреча с президентом Джо Байденом запланирована, – сказал Зеленский, выступая на международной конференции в Киеве. – Я представлю ему план победы».

По словам украинского президента, его план включит в себя «систему взаимосвязанных решений», которые «дадут Украине достаточно силы, … чтобы поставить эту войну на путь, (ведущий) к миру».

Зеленский заявил о намерении провести в ноябре международный мирный саммит, на который, предполагается, пригласить Россию, и изложить там свое видение того, как прекратить войну.

В прошлую среду, выступая во время визита госсекретаря Энтони Блинкена в украинскую столицу, Зеленский подчеркнул значение поддержки США и других партнеров для разработки и осуществления «плана победы» Киева.