В Україні взимку можуть вимикати світло до 18 годин на добу, — місія ООН

Про це йдеться на сайті ООН.

У звіті нагадують, що через пошкодження української енергосистеми тривали відключення, а влітку в деяких містах держави електроенергія була відсутня 12 та більше годин на добу.

Експерти Моніторингової місії ООН з прав людини прогнозують, що взимку в Україні можуть вимикати світло від 4 до 18 годин щодня.

«Житлові умови в багатоповерхівках швидко погіршуються внаслідок відключень електроенергії. Води немає, опалення та освітлення вимикаються, зникає телефонний зв’язок та інтернет. Коли ліфти перестають працювати, люди з порушеннями опорно-рухового апарату фактично опиняються в пастці у своїх домівках», — сказала керівниця ММПЛУ в Україні Даніель Белль.

Водночас акцентують, що 70% громадян України проживають у містах, і багато людей — у багатоповерхівках.

«Ця зима буде надзвичайно складною. Люди, ймовірно, стикнуться з регулярними відключеннями електроенергії по всій країні. Будь-які нові атаки, що призведуть до триваліших відключень, можуть мати катастрофічні наслідки», — додала Белль.