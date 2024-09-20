Австралія може передати Україні списані танки Abrams

Австралія розглядає можливість передачі Україні американських танків Abrams, які раніше були списані. Це питання обговорюється в уряді Австралії у співпраці зі США, відповідно до плану, який може передбачати передачу таких танків для українських Збройних сил.

Як повідомляє The Sydney Morning Herald, хоча міністр оборони Австралії Річард Марлес раніше виключав можливість надання Україні цих танків, його риторика змінилася, і тепер він визнає наявність різних варіантів для допомоги Україні.

Джерела у виданні зазначили, що Марлес вивчає можливість постачання Abrams з огляду на правила оборонного експорту США. Це питання стало особливо актуальним після невдоволення української діаспори в Австралії через рішення уряду продавати списане військове обладнання замість його передачі Україні.

Колишні військові високопосадовці, такі як Пітер Ліхі, який керував австралійською армією, і Майкл Шоубридж, колишній посадовець Міністерства оборони, підкреслили, що танки Abrams, хоча й списані, залишаються у хорошому стані і можуть стати важливим підсиленням для української армії.