Прогноз погоди на вихідні 21–22 вересня: осінь не поспішає, але вже відчувається

За даними Sinoptik.ua, погода на вихідних буде ідеальною для будь-яких видів відпочинку та справ — ясною, комфортно теплою, без опадів. Можна було б подумати, що триває літо, якби вже не по-осінньому прохолодні ночі.

Погода в суботу 21 вересня

У суботу день буде сонячним, без опадів. У південних і східних регіонах повітря прогріється до +23…+26 °С (уночі — до +10…+13 °С). У центральних і північних областях удень очікується +22…+24 °С, уночі — від +7 до 12 °С. У західних областях небо також буде ясним, середня температура вдень становитиме +20…+23 °С, уночі — +6…+8 °С.

Не сидіть удома — ловіть останні «літні» дні! До речі, 21 вересня у світі відзначають День поїдання яблук — можете спробувати встановити особистий чи навіть світовий рекорд. Тільки якщо збираєтеся затримуватися на вулиці допізна, не забудьте прихопити светри чи фліски.

Погода в неділю 22 вересня

Неділя буде такою ж теплою і сонячною, лише в Закарпатській, Івано-Франківській і Чернівецькій областях очікується невелика хмарність. На півдні, південному сході, сході та в центрі країни стовпчики термометрів піднімуться до +23…+26 °С, уночі — до +11…+14 °С. У північних і західних областях середня температура вдень становитиме +22…+24 °С, уночі — +7…+10 °С.

Погода у понеділок 23 вересня

На півдні та південному сході повітря в понеділок прогріється до +23…+26 °С, уночі — до +13…+15 °С. У західних і центральних регіонах України погода на початку тижня також потішить теплом — до +22…+25 °С (уночі — +9…+11 °С). Трохи прохолодніше буде в Сумській та Чернігівській областях — до +20…+22 °С (уночі — +7…+9 °С).

У більшості регіонів зберігається висока пожежна небезпека

У всіх північних і центральних, а також Харківській , Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській і Запорізькій областях 21–22 вересня оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Будь-які неакуратні маніпуляції з вогнем на відкритому повітрі (від прибудинкової ділянки до бензоколонки) можуть призвести до миттєвого займання.

Народні прикмети та вірування

За погодою 21 вересня визначали, якими будуть осінь і початок зими. Якщо день був сонячним і ясним, очікували на теплу затяжну осінь, а морози мали прийти не раніше січня. Якщо птахи літали високо, про зиму ще можна було не думати, якщо низько — варто потроху діставати теплі речі.

Якщо 22 вересня на вулиці літало павутиння, а вишневі дерева все ще не скинули листя, то наші предки не переживали з приводу заморозків. Червонуватий місяць увечері обіцяв наступного дня вітряну погоду.