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Сили оборони за добу ліквідували 1340 окупантів

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.09.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 639 480 (+1340) осіб,
  • танків ‒ 8725 (+20) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17132 (+39) од,
  • артилерійських систем – 18212 (+35) од,
  • РСЗВ – 1189 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 949 (+2) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15469 (+52),
  • крилаті ракети ‒ 2593 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни ‒ 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 24898 (+59) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3115 (+6)
20 сентября, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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