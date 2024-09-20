Сили оборони за добу ліквідували 1340 окупантів

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.09.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 639 480 (+1340) осіб,
- танків ‒ 8725 (+20) од,
- бойових броньованих машин ‒ 17132 (+39) од,
- артилерійських систем – 18212 (+35) од,
- РСЗВ – 1189 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 949 (+2) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15469 (+52),
- крилаті ракети ‒ 2593 (+1),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 24898 (+59) од,
- спеціальна техніка ‒ 3115 (+6)
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