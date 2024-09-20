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У Німеччині заявили про кінець енергетичної кризи WSJ: Російське Міноборони тисне на Путіна, вимагаючи оголосити нову хвилю мобілізації » Сили оборони за добу ліквідували 1340 окупантів Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила на війні в Україні 1340 військовослужбовців. Українські сили знищили 20 танків та 39 бронемашин ворога Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.09.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 639 480 (+1340) осіб,

танків ‒ 8725 (+20) од,

бойових броньованих машин ‒ 17132 (+39) од,

артилерійських систем – 18212 (+35) од,

РСЗВ – 1189 (+0) од,

засоби ППО ‒ 949 (+2) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15469 (+52),

крилаті ракети ‒ 2593 (+1),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни ‒ 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 24898 (+59) од,

спеціальна техніка ‒ 3115 (+6)