У ЄП хочуть призупинити участь у «Шенгені» Угорщини, яка спростила в’їзд росіян

У Європейському парламенті в середу, 18 вересня, відбулись дебати стосовно рішення Угорщини спростити в’їзд для росіян і білорусів, де зокрема закликали у відповідь призупинити угорське членство у Шенгенській зоні.

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Telex.

Під час дебатів представниця Єврокомісії Стелла Кіріакідіс зауважила, що Угорщина спростила в’їзд для двох ворожих до ЄС країн, що на тлі посилення російського саботажу в Європі викликає питання.

Вона нагадала, що Єврокомісія двічі зверталася до угорської влади із запитами щодо угорських заходів, оскільки вони досі не розуміли, чому це було необхідно.

Промовці-євродепутати – від правоцентристської Європейської народної партії до соціалістів і «Зелених» – у цілому розкритикували угорські заходи.

Угорський євродепутат від опозиційної партії «Демократична коаліції» Чаба Мольнар стверджував, що угорський уряд відкрив двері для шпигунів, «сплячих агентів» і воєнних злочинців.

Головна доповідачка від лібералів Фаб’єн Келлер заявила, що Європейська комісія не відреагувала адекватно, і тому закликала Раду ЄС і держави-члени «розглянути питання про призупинення членства Угорщини в Шенгенській зоні».

Представник «м’яких» євроскептиків із «Європейських консерваторів і реформістів» Мачей Вонсік наполягав на тому, що не повинно бути ніякого послаблення санкцій проти Росії, зокрема й візових, заявивши, що «путінська Росія повинна бути ізольована».