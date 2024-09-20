У ЄС кажуть, що не будуть примусово повертати чоловіків в Україну

У Єврокомісії заявили, що громадян України чоловічої статі призовного віку не виселятимуть з території Європейського Союзу примусово — єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоганссон в інтерв’ю «Радіо Свобода», пише «Європейська правда»

Вона пояснила, що ЄС не може застосовувати диференційований підхід до українських громадян, які оформили тимчасовий захист у Європі, на основі їхнього віку, статі та військового обов’язку.

«Це неможливо згідно з Директивою про тимчасовий захист», – зазначила Йоганссон.

На уточнююче запитання «Радіо Свобода», чи ЄС допоміг би Україні повернути її чоловіків призовного віку з-за кордону, Йоганссон зазначила, що нікого не видворятимуть із території Євросоюзу примусово.

«Ми підтримаємо тих, хто хоче повернутися в Україну, і ми обговоримо з українською владою та українським урядом, як зробити це в найкращий спосіб. Ми нікого не викидатимемо з ЄС», ­– наголосила вона.