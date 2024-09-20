У Німеччині заявили про кінець енергетичної кризи

Про це повідомляє Bild.

«Відсутність російського газу більше не відчувається… Дефіциту газу більше немає», — сказав він.

Галек вказав, німецькі природні сховища газу давно заповнені, а всі планові показники виконані.

Водночас міністр заувавжив, ціни на газ у ФРН наразі є вищими, ніж до повномасштабної війни в Україні, але запевнив: це не спричинено дефіцитом.

За словами Галека, зростання цін на газ зумовлене спекою в Азії. Країни цієї частини світу закуповують скраплений природний газ для генерування електрики для кондиціонерів. Однак глава мінекономіки ФРН припускає: ціни на газ впадуть, коли звільнять додаткові обсяги газу й вони надійдуть на ринок країни.

Він підкреслив, ціни на газ є «помірковано вищими, ніж у роки до пандемії».