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У Німеччині заявили про кінець енергетичної кризи

Про це повідомляє Bild.

«Відсутність російського газу більше не відчувається… Дефіциту газу більше немає», — сказав він.

Галек вказав, німецькі природні сховища газу давно заповнені, а всі планові показники виконані.

Водночас міністр заувавжив, ціни на газ у ФРН наразі є вищими, ніж до повномасштабної війни в Україні, але запевнив: це не спричинено дефіцитом.

За словами Галека, зростання цін на газ зумовлене спекою в Азії. Країни цієї частини світу закуповують скраплений природний газ для генерування електрики для кондиціонерів. Однак глава мінекономіки ФРН припускає: ціни на газ впадуть, коли звільнять додаткові обсяги газу й вони надійдуть на ринок країни.

Він підкреслив, ціни на газ є «помірковано вищими, ніж у роки до пандемії».

20 сентября, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия

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