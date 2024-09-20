Український фільм «Мирні люди» став фіналістом премії Європарламенту

Документальний фільм «Мирні люди» режисерки Марини Карпович став фіналістом премії LUX Audience Award 2025, заснованої Європарламентом та Європейською кіноакадемією.
П’ятьох фіналістів оголосили перша віце-президентка Європейського парламенту Сабіна Верхайєн та голова Комітету з питань культури та освіти Нела Ріл, повідомляє офіційний сайт Європарламенту.
«Мирні люди» – документальна стрічка режисерки Оксани Карпович. Для нього авторка використала незвичний матеріал – радіоперехоплення телефонних розмов російських окупантів з їхніми родинами. Вони звучать на фоні зображення руйнувань, які в Україну приніс окупант, та вражають буденним ставленням до жорстокості щодо українців.
Світова прем’єра фільму Карпович пройшла на Берлінському кінофестивалі. А в Україні – вона відкривала Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA.
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