Умєров звільнив двох заступників Буданова та планує масштабні кадрові чистки в Міноборони

Про це повідомили джерела Бабеля, Української правди та РБК-Україна.

За словами джерел, заступників Кирила Буданова звільнили близько тижня тому. Як пише Бабель, їх називають людьми колишнього міністра оборони, а зараз посла в Словенії Андрія Тарана.

Джерела також зазначили, що за їхньою інформацією, з очільником ГУР рішення про звільнення не погоджували. Водночас співрозмовник Бабеля зазначив, що таке рішення ухвалили в Офісі президента, щоб «послабити Буданова».

Крім того, джерела Української правди та РБК-Україна сказали, що Умєров також планує «масштабні кадрові чистки» у Міністерстві оборони. Зокрема, співрозмовник УП зазначив, що міністр хоче звільнити або вже звільнив близько 20 генералів та високопосадовців.

Головною причиною називають «неефективність, совковий підхід та відсутність результатів у роботі за напрямками».

«У списку «на вихід», зокрема, пʼять заступників міністра, держескретар Міноборони та скандально відомий начальник штабу командування Сил безпілотних систем Роман Гладкий», — пише Українська правда.