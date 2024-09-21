Зеленський підписав закон про збільшення бюджету на 500 млрд грн на військові потреби В Україні щомісяця рекрутують 6,5 тис. добровольців, – Міноборони » Українські захисники за добу знищили 1440 російських окупантів Протягом минулої доби на фронті Сили оборони України ліквідували ще понад 1400 російських військових. Загальні втрати окупантів з початку повномасштабного вторгнення сягнули 640 тисяч Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.09.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 640 920 (+1440) осіб,

танків ‒ 8746 (+21) од,

бойових броньованих машин ‒ 17 170 (+38) од,

артилерійських систем – 18 270 (+58) од,

РСЗВ – 1193 (+4) од,

засоби ППО ‒ 949 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15 561 (+92),

крилаті ракети ‒ 2593 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 24 966 (+68) од,

спеціальна техніка ‒ 3125 (+10) од.