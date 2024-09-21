«Квартал 95» використав відео загиблого військового для комедійного номера » В Україні щомісяця рекрутують 6,5 тис. добровольців, – Міноборони У середньому в Україні щомісяця рекрутують 6,5 тис. добровольців. Для охочих захищати Батьківщину доступні понад 10 тис. вакансій Про це заявив уповноважений Міноборони Олексій Бежевець під час відкриття Центру рекрутингу української армії в Черкасах. За його словами, для громадян доступні вакансії кухарів, ремонтників, юристів, операторів БПЛА, медиків та інших. «Рекрутуватися можна до всіх Сил оборони, включно з ЗСУ, Національною гвардією України, Службою безпеки України, Державною прикордонною службою України», — зазначив Бежевець. У Центрі та навколо нього не роздаватимуть повістки — це прямо заборонено нормативними документами, підкреслили в Міноборони.