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В Україні щомісяця рекрутують 6,5 тис. добровольців, – Міноборони

Про це заявив уповноважений Міноборони Олексій Бежевець під час відкриття Центру рекрутингу української армії в Черкасах.

За його словами, для громадян доступні вакансії кухарів, ремонтників, юристів, операторів БПЛА, медиків та інших.

«Рекрутуватися можна до всіх Сил оборони, включно з ЗСУ, Національною гвардією України, Службою безпеки України, Державною прикордонною службою України», — зазначив Бежевець.

У Центрі та навколо нього не роздаватимуть повістки — це прямо заборонено нормативними документами, підкреслили в Міноборони.

21 сентября, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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