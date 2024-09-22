Командира 72-ї бригади, яка обороняє Вугледар переводять на іншу роботу

Командира 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, що тримає оборону на Донеччині поблизу Вугледара, Івана Вінніка звільнили з посади. Його призначать на вищу посаду.

Про це повідомили в оперативному командуванні «Північ».

Там звільнення Вінніка пояснили його просуванням по службі та потребою передавати бойовий досвід. Військового описують як «досвідченого та людяного» командира, що «береже і поважає особовий склад».

«Під його керівництвом бригада пройшла непростий шлях, проте гідно тримала визначені їй напрямки оборони. Спочатку був Бахмут, потім Вугледар, де в січні-лютому 2023 року бригада змогла відбити один із найбільших наступів за час російсько-української війни», – розповіли в ОК і побажали Вінніку успіхів у подальшій службі.