Сікорський про вступ України до ЄС: ми підтримуємо, але маємо свої вимоги

Польща підтримує Україну у питанні вступу до ЄС. Але на цьому шляху у Варшави «є свої вимоги» до Києва.
Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє RMF 24.
«Ми хочемо зберегти підтримку обох сторін політичної суперечки в Сполучених Штатах щодо альянсу з Європою, підтримки України, фізичної присутності американських військ у Польщі», — сказав він.
На запитання, чи ускладнюються переговори з Україною, він відповів, що нібито «на Україну тиснуть».
«У морі вона почувається добре, на суші трохи гірше. Ми підтримуємо Україну, але, звичайно, у нас є свої вимоги, як це буває між сусідами», — наголосив він.
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