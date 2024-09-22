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Сікорський про вступ України до ЄС: ми підтримуємо, але маємо свої вимоги

Польща підтримує Україну у питанні вступу до ЄС. Але на цьому шляху у Варшави «є свої вимоги» до Києва.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє RMF 24.

«Ми хочемо зберегти підтримку обох сторін політичної суперечки в Сполучених Штатах щодо альянсу з Європою, підтримки України, фізичної присутності американських військ у Польщі», — сказав він.

На запитання, чи ускладнюються переговори з Україною, він відповів, що нібито «на Україну тиснуть».

«У морі вона почувається добре, на суші трохи гірше. Ми підтримуємо Україну, але, звичайно, у нас є свої вимоги, як це буває між сусідами», — наголосив він.

22 сентября, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Украина

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