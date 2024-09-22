Україна дозволила транзит російської нафти до Угорщини

Україна продовжила дозвіл на транзит територією України сирої нафти російського походження до Угорщини.

Про це повідомив народний депутат від “Європейської Солідарності” Володимир Ар’єв.

“Україна дала дозвіл на транзит російської нафти для угорської компанії MOL і невідомо що отримала навзаєм!” – наголосив він.

За його словами, він поставив у запиті до МЗС такі питання:

Чи проводились консультації з угорською стороною щодо надання згоди на транзит російської нафти через територію України?

Чи погодилась українська влада надати дозвіл на транзит?

У разі якщо дозвіл було надано, то на яких умовах, і які преференції та поступки отримає Україна від Угорщини?

“У відповіді, яку я обіцяв оприлюднити, міністерство спихує все на Єврокомісію і такі документи, як Енергетична Хартія та угода про Асоціацію з Євросоюзом. І єдине, що заважало транщиту російської нафти в Угорщину – це угода з Лукойлом. А якщо угода не з Лукойлом, то значить все гаразд. Така еквілібристика. Почитайте самі”, – коментує нардеп.

Він підкреслює факт, що нафта залишається російською, тільки постачальник тепер угорський. Натомість МЗС не вказує, які політичні поступки від Будапешта, якщо такі є, отримала у стані війни Україна. Ар’єв нагадує, що Угорщина блокувала не раз потреби України в Євросоюзі і НАТО: “І чи є ці поступки взагалі? Бо прикриватись лише угодами – дуже слабка позиція для вельми особливого часу”.