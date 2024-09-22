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Українські захисники за добу ліквідували 1500 російських окупантів

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

втрати росії станом на 22.09.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.09.24 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 642 420 (+1500) осіб,
  • танків ‒ 8768 (+22) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17 222 (+52) од,
  • артилерійських систем – 18 333 (+63) од,
  • РСЗВ – 1195 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 949 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15 628 (+67),
  • крилаті ракети ‒ 2595 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 25 023 (+57) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3144 (+19) од.
22 сентября, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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