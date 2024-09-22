Упродовж тижня Росія застосувала проти України понад 900 КАБів і близько 400 «шахедів» Командира 72-ї бригади, яка обороняє Вугледар переводять на іншу роботу » Українські захисники за добу ліквідували 1500 російських окупантів За минулу добу на російсько-українському фронті окупаційна армія втратила ще 1500 своїх військових. Також Сили оборони ліквідували низку одиниць ворожої техніки Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.09.24 орієнтовно становили: особового складу ‒ близько 642 420 (+1500) осіб,

танків ‒ 8768 (+22) од,

бойових броньованих машин ‒ 17 222 (+52) од,

артилерійських систем – 18 333 (+63) од,

РСЗВ – 1195 (+2) од,

засоби ППО ‒ 949 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15 628 (+67),

крилаті ракети ‒ 2595 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 25 023 (+57) од,

спеціальна техніка ‒ 3144 (+19) од.