Конгрес США досягнув домовленості щодо законопроєкту про фінансування Партія Шольца виграла парламентські вибори в Бранденбурзі, перемігши ультраправу AfD » Десантники здійснили ще один прорив кордону з Росією Захисники 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗСУ прорвали одну з ділянок російського кордону — управління комунікацій командування Десантно-штурмових військ ЗСУ Дослівно: «Підрозділи 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗС України прорвали одну з ділянок російського кордону. Це вже друга успішна операція прориву російського кордону з початку операції на території Курської області РФ». Деталі: Захисники поділилися відео із проробленням проходів в інженерних загородженнях, захід десантно-штурмових підрозділів на ворожу територію та перші бої в прикордонній смузі, де танкісти ДШВ «розбирають» опорний пункт противника. Де саме вдалося прорвати ділянку кордону з РФ, бійці не повідомили.