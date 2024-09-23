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Десантники здійснили ще один прорив кордону з Росією

Захисники 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗСУ прорвали одну з ділянок російського кордону — управління комунікацій командування Десантно-штурмових військ ЗСУ

Дослівно: «Підрозділи 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗС України прорвали одну з ділянок російського кордону.

Це вже друга успішна операція прориву російського кордону з початку операції на території Курської області РФ».

Деталі: Захисники поділилися відео із проробленням проходів в інженерних загородженнях, захід десантно-штурмових підрозділів на ворожу територію та перші бої в прикордонній смузі, де танкісти ДШВ «розбирають» опорний пункт противника.

Де саме вдалося прорвати ділянку кордону з РФ, бійці не повідомили.

23 сентября, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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