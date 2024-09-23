Конгрес США досягнув домовленості щодо законопроєкту про фінансування

Про це повідомляє Associated Press.

Законопроєкт передбачає фінансування установ на поточному рівні, а також включає додатковий 231 мільйон доларів для зміцнення Секретної служби США після двох замахів на кандидата в президенти від Республіканської партії Дональда Трампа.

Також виділені додаткові кошти на процес передачі влади, зокрема, на перехідний період.

У виданні зазначили, що досягнення угоди стало результатом тривалих переговорів між лідерами обох партій.

Спікер Палати представників Майк Джонсон спочатку хотів пов’язати тимчасове фінансування з вимогою про підтвердження громадянства при реєстрації для участі в голосуванні. Однак він відмовився від цього вимоги, щоб досягти консенсусу.

Зрештою, законодавці домовились про продовження фінансування до середини грудня, надаючи конгресу можливість сформувати бюджет на рік після виборів 5 листопада.

Лідер демократів у палаті представників Хакім Джеффріс заявив, що демократи оцінять законопроєкт в цілому перед голосуванням на цьому тижні, але наголосив, що «конгрес зараз перебуває на двопартійному шляху, щоб уникнути закриття уряду».