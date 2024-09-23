Партія Шольца виграла парламентські вибори в Бранденбурзі, перемігши ультраправу AfD

Про це йдеться в офіційних результатах виборів.

За офіційними даними, Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) канцлера Німеччини Олафа Шольца набрала 30,89% голосів виборців. Ультраправа «Альтернатива для Німеччини» (AfD) посіла друге місце з результатом 29,23% голосів. На третьому місці Християнсько-демократичний союз (ХДС) — за нинішню опозицію проголосували 12,1% виборців.

Прем’єр-міністр Бранденбурга Дітмар Войдке від СДПН заявив, що вибори були «важкою роботою», передає Der Standard.

«Ми вступаємо в цю боротьбу, щоб не допустити, щоб наша країна отримала великий коричневий штамп», — наголосив він. — Як це часто бувало в історії, соціал-демократи зупинили екстремістів на шляху до влади».

За даними видання, Войдке прийняв ще одне рішення під час виборчої кампанії, а саме — не виступати разом з Олафом Шольцем. Його гаслом стало максимальне дистанціювання від берлінської політики та непопулярного коаліційного уряду СДПН, Зелених та ВДП.