Президент Ізраїлю заперечив причетність країни до вибухів пейджерів і рацій у Лівані

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог заперечив причетність країни до вибухів пейджерів та рацій у Лівані цього тижня — президент Ізраїлю Іцхак Герцог і прем’єр Біньямін Нетаньягу, яких цитує Sky News

Ізраїльський президент заявив, що «категорично відкидає будь-який зв’язок з тим чи іншим джерелом операції», але не надав жодних додаткових доказів цього, зазначає Sky News.

«Є багато ворогів Хезболли, досить багато в наші дні. Хезболла душить Ліван, руйнує Ліван, створює хаос в Лівані знову і знову, знову і знову. Ми тут лише для того, щоб захистити себе. Це все, що ми робимо.

І ми чітко заявляємо, що ми повинні діяти. Так, як це зробила б будь-яка нормальна країна, як це зробила б Британія чи будь-яка інша суверенна країна, щоб захистити свій народ».

Разом з тим, прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу пообіцяв, що Хезболла «зрозуміє послання», яке надсилає Ізраїль, якщо вона цього ще не зробила.