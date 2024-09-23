В Україні заборонили мобілізацію обмежено придатних чоловіків до 25 років Особливості сучасних методів куріння — обираємо под системи » Президент Литви: Раду безпеки ООН треба реформувати Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що Радбез ООН потребує реформ на тлі війни Росії проти України. Про це він заявив на Саміті майбутнього у Нью-Йорку, передає «Європейська правда». На думку Науседи, відсутність багатосторонньої відповіді на агресію Росії проти України «викликає серйозні сумніви щодо здатності ООН підтримувати глобальний мир і безпеку». «Зрозуміло, що потрібні значні реформи Ради безпеки. ООН має отримати повноваження зупиняти та стримувати агресорів», – вважає він. Науседа наголосив, що країни повинні повернутися до підтримки України, яка заснована на правилах міжнародного порядку. Окрім цього, президент Литви закликав міжнародну спільноту докласти більше зусиль, щоб обмежити здатність Росії продовжувати свою «колоніальну війну». Нещодавно президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що реформа Ради безпеки ООН має включати розширення її складу, скасування права вето для будь-якої держави та виключення будь-якого члена, який бере участь у «незаконній війні», такій як вторгнення Росії до України. Як відомо, президент Володимир Зеленський виступить на Генеральній асамблеї ООН 25 вересня.