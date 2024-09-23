США, Індія, Японія та Австралія заявили про неприпустимість ядерних погроз у російській війні

В заяві, виданій за результатами зустрічі у США, лідери Австралії, Індії, Сполучених Штатів та Японії вказали на те, що «застосування, погроза застосуванням ядерної зброї є неприпустимими в контексті війни» Росії в Україні. Вони висловили «велике занепокоєння» через російську війну, включаючи «жахливі та трагічні гуманітарні наслідки», її вплив на продовольчу та енергетичну безпеку країн, що розвиваються.

«Кожен з нас бував в Україні після початку війни і на власні очі це бачив», — додають у спільній заяві прем’єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе, прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді, президент США Джо Байден та прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда. Лідери об’єднання Quad закликали дотримуватись міжнародного права, поважати Статут ООН та розв’язувати суперечки мирним чином.

Байден у суботу прийняв лідерів Австралії, Індії та Японії у своєму приватному будинку в американському штаті Делавер.

В розлогій заяві Quad також оголосив заходи, покликані сприяти співпраці між чотирма демократіями в Індо-Тихоокеанському регіоні, де проживає більш ніж половина населення світу. На регіон також припадає дві третини світової економіки.

Хоча в заяві Китай згадано лише три рази і лише в контексті Південно-Китайського моря – вони чітко дали зрозуміти, чим їхня позиція відрізняється від позиції Пекіна.

«Як чотири провідні морські демократії в Індо-Тихоокеанському регіоні, ми однозначно виступаємо за підтримку миру та стабільності в цьому динамічному регіоні, як невід’ємної складової глобальної безпеки та процвітання», — заявили вони.

Раніше Китай критикував Quad за її погано завуальовану критику на свою адресу, а в липні представник Міністерства закордонних справ Китаю порівняв групу з «ексклюзивними клубами, які підривають довіру та співпрацю між країнами регіону».

Байден коротко окреслив основні домовленості групи, зокрема спрямовані на зміцнення безпеки на морі.

«Ми оголошуємо низку ініціатив, щоб забезпечити реальний позитивний вплив на Індо-Тихоокеанський регіон, який включає надання нових морських технологій нашим регіональним партнерам, щоб вони знали, що відбувається в їхніх водах, вперше започатковуючи співпрацю між береговою охороною, і розширення програми стипендій Quad для студентів із Південно-Східної Азії», – сказав Байден.

У заяві лідерів йдеться, що спільна місія берегової охорони чотирьох країн почне працювати у 2025 році. Японські посадовці назвали це значним результатом. Раніше цього тижня, коли високопосадовець США анонсував саміт, він заявив, що метою є протидія незаконному рибальству, додавши, що показово, що переважна більшість незаконних рибальських суден є китайськими.

Аналітики передбачали, що на зустрічі за лаштунками в основному говоритимуть про Китай, але лідери утримаються від публічної критики Пекіна.

«Це не буде записано в протоколі», — сказав Голосу Америки напередодні саміту Рафік Доссані, дослідник Азії.

Лідери чотирьох країн проводять особисті зустрічі щорічно з часу початку президентства Байдена. За словами аналітика Кетрін Пайк з Центру стратегічних і міжнародних досліджень США, більшість їхніх зусиль спрямовані на такі важливі питання, як охорона здоров’я, інфраструктура, морська безпека та ресурси, а також зв’язки між людьми.

«Це точно не клуб зі стримування Китаю», — сказала вона Голосу Америки.

Але, каже Доссані, який є старшим економістом у дослідницькій корпорації Rand і професором аналізу політики, Quad може змінюватись.

«Питання в тому, як розвинеться конкуренція або суперництво між Китаєм і США, — сказав він. — Коли китайська економіка відновиться, і вони стануть рішучішими, буде інший контекст для діалогу».

Проте зараз Байден вважає цей діалог між чотирма лідерами важливим для свого місця в історії, сказав Пайк.

«Це була центральна частина індо-тихоокеанської стратегії, і підвищення засідань Quad до рівня лідерів було важливою частиною цієї стратегії, — сказала вона. — Той факт, що Quad щорічно збирається на рівні лідерів кожного року президентства Байдена, є досить важливим».