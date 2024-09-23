 
«  
  »

The Times: план перемоги Зеленського містить чотири ключові пункти

Про це пише The Times.

За інформацією видання, план перемоги Зеленського насамперед передбачає надання Україні довгострокових гарантій підтримки з боку Заходу. При цьому гарантії мають бути такими, щоб від них не могла відмовитися нова адміністрація США в разі потенційної перемоги на виборах Дональда Трампа.

У мирному плані Зеленського, як пише видання з посиланням на власні, джерела, – чотири головні пункти.

Головним пунктом є запит на гарантії безпеки Заходу, схожі на пакт про взаємну оборону в рамках членства в НАТО.

По-друге, в ньому йдеться про підтримку продовження вторгнення України в РФ, зокрема в Курську область, щоб забезпечити територіальний козир для переговорів.

По-третє, у ньому міститься запит на надання Україні «конкретної» сучасної зброї.

По-четверте, у плані міститься пункт про міжнародну фінансову допомогу для відбудови економіки України, зруйнованої внаслідок вторгнення Росії.

23 сентября, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  