The Times: план перемоги Зеленського містить чотири ключові пункти

Про це пише The Times.

За інформацією видання, план перемоги Зеленського насамперед передбачає надання Україні довгострокових гарантій підтримки з боку Заходу. При цьому гарантії мають бути такими, щоб від них не могла відмовитися нова адміністрація США в разі потенційної перемоги на виборах Дональда Трампа.

У мирному плані Зеленського, як пише видання з посиланням на власні, джерела, – чотири головні пункти.

Головним пунктом є запит на гарантії безпеки Заходу, схожі на пакт про взаємну оборону в рамках членства в НАТО.

По-друге, в ньому йдеться про підтримку продовження вторгнення України в РФ, зокрема в Курську область, щоб забезпечити територіальний козир для переговорів.

По-третє, у ньому міститься запит на надання Україні «конкретної» сучасної зброї.

По-четверте, у плані міститься пункт про міжнародну фінансову допомогу для відбудови економіки України, зруйнованої внаслідок вторгнення Росії.