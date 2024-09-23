Трамп відмовився від других дебатів із Гарріс

Експрезидент США Дональд Трамп відкинув перспективу ще одних президентських дебатів у суботу, заявивши, що вже «занадто пізно» для реваншу з віцепрезиденткою Камалою Гарріс після того, як вона погодилася на дебати 23 жовтня, організовані CNN — Politico,

«Вже занадто пізно», – сказав Трамп учасникам мітингу у Вілмінгтоні, штат Північна Кароліна. Він додав, що «голосування вже почалося», і це справедливо для кількох штатів, таких як Міннесота, Південна Дакота і Вірджинія, які пропонують дострокове особисте голосування.

«Вона провела одні дебати, я провів два, вже запізно проводити ще одні. Я б із задоволенням, багато в чому, але вже занадто пізно, голоси віддані, виборці вже там», – сказав він.

Тим часом у Ліспорті, штат Пенсильванія, соратник Трампа на виборах Джей Ді Венс заявив, що готовий до повторних дебатів з кандидатом у віцепрезиденти від Демократичної партії Тімом Волзом, через кілька хвилин після того, як Трамп сказав, що вже занадто пізно для нових дебатів. Перші дебати Венса і Волза заплановані на 1 жовтня.

Коментарі колишнього президента з’явилися після того, як Гарріс підштовхнула свого опонента до ще одних дебатів, написавши на платформі соціальних мереж X: «Я з радістю прийму другі президентські дебати 23 жовтня. Сподіваюся, Дональд Трамп приєднається до мене».