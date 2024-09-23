Віцепрезидентка Гарріс випереджає колишнього президента Трампа на 5% у передвиборчому опитуванні

Про це повідомляє NBC News.

Згідно з результатами опитування, Гарріс випереджає Трампа на 5% серед зареєстрованих виборців — 49% проти 44%

У виданні зазначили, що зростання популярності Гарріс з липня досягло 16%, що є найбільшим зростанням для будь-якого політика в опитуваннях NBC News з часів президента Джорджа Буша-молодшого.

Опитування також показує, що Гарріс має перевагу над Трампом у сприйнятті її компетентності, ефективності та психічного та фізичного здоров’я:

Гарріс отримує 64% голосів у категорії «компетентність», тоді як Трамп отримує лише 52%.

У категорії «ефективність» Гарріс має перевагу у 61% проти 50% для Трампа.

Гарріс також випереджає Трампа у сприйнятті «психічного та фізичного здоров’я» – 60% проти 44%.

Однак, Трамп зберігає перевагу в питаннях економіки та інфляції:

58% виборців вважають, що Трамп краще впорається з питаннями економіки, тоді як 42% голосують за Гарріс.

54% вважають, що Трамп краще впорається з проблемою інфляції, тоді як 46% вибирають Гарріс.

Загалом, президентські перегони 2024 року виглядають аналогічно, як і чотири роки тому, погоджуються обидві соціологічні компанії: кандидат від Демократичної партії більш популярний, ніж кандидат від Республіканської, електорат все ще глибоко поляризований, а остаточний результат неясний.