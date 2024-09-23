Внаслідок ізраїльських ударів по Лівану загинуло понад 180 людей

Щонайменше 182 людини загинули і 727 отримали поранення, в тому числі жінки, діти та медики, в результаті ізраїльських ударів по об’єктах «Хезболли» у Південному Лівані в понеділок — Reuters із посиланням на міністерство охорони здоров’я Лівану

Як повідомляє агенція, у понеділок, 23 вересня, Ізраїль завдав авіаударів по сотнях об’єктів «Хезболли» на півдні Лівану.

Перед ударами Ізраїль попередив ліванців про необхідність евакуюватися з районів, де «Хезболла» зберігає зброю.

Пряма мова міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта: «Удари триватимуть доти, доки ми не досягнемо нашої мети – безпечного повернення мешканців півночі (Ізраїлю) до своїх домівок».

Як повідомляє The Guardian, близько 60 000 ізраїльтян були змушені покинути свої домівки на півночі Ізраїлю через постійні перестрілки між армією країни та «Хезболлою».